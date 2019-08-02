02 Ağustos 2019 Cuma 15:23:18 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:55:03
Endonezya'da çok şiddetli deprem! Alarm verildi
Son Dakika... Endonezya'nın Sumatra adasında 6,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami alarmı verildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Tugu Hilir'in 105 kilometre güneybatısı olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yerin 42,8 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Yetkililer, bu nedenle kıyı kesiminde bulunanlardan yüksek yerlere çıkmasını istedi.
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