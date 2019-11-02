Endonezya'da bir ilk! Dini lider evli kadınla zina yaptı, kırbaçlandı
Endonezya'nın Açe özerk bölgesinde Ulema Kurulu üyesi bir dini lider zina suçu işlediği gerekçesiyle kırbaç cezasına çarptırıldı. Evli bir kadınla bir plajın yakınlarındaki parkta yakalanan din adamına 28, kadına da 23 kırbaç atıldı.
Endonezya'da Şeriat kurallarının uygulandığı tek eyalet olan Açe'de Şeriat kanunlarının hazırlanmasına katkıda bulunan Ulema Kurulu'nun üyesi olan bir dini lider zina gerekçesiyle 28 kez kırbaçlandı.
Evli bir kadınla ilişkiye girmekle suçlanan Muhlis bin Muhammed, aynı zamanda zina ile ilgili düzenlemelerin çıkarılmasına katkıda bulunan Açe Ulema Konseyi'nin de bir üyesi.
Muhlis bin Muhammed, 2005'ten bu yana kamuya açık alanda, halkın önünde kırbaç ile cezalandırılan ilk dini lider oldu.
Bin Muhammed'le ilişkisi olduğu söylenen kadının geçtiğimiz Eylül'de bir plajın yakınlarındaki parkta yakalandıkları ve cezanın dün gerçekleştirildiği duyuruldu. Kadının da 23 kez kırbaçlandığı açıklandı.
46 yaşındaki dini lider, üyesi olduğu Ulema Konseyi'nden de atılacak.
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