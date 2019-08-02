02 Ağustos 2019 Cuma 14:24:52 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:25:48
Endonezya'da balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi öldü
Endonezya'nın Borneo Adası açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi öldü, 31 kişi kayboldu.
Ulusal haber ajansı Antara'da yer alan habere göre, adaya bağlı Güney Kalimantan eyaleti açıklarında balık avı için açılan tekne, dalgalara kapılarak battı.
Teknenin battığı yere ulaşan sahil güvenlik birimi, 4 kişinin cansız bedenine ulaşırken, 2 kişiyi sağ kurtardı.
Kaybolan 31 balıkçıyı arama çalışmalarının sürdüğü, fakat kötü hava şartlarının arama ve kurtarma faaliyetlerini yavaşlattığı belirtildi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Rusya: Avrupa ülkelerini Suriye topraklarını terk etmeye çağırıyoruz
- Rusya, yeni nesil hayalet stratejik bombardıman uçağı Tupolev PAK DA'nın test uçuşlarına başladı
- Tayland, ses hızının üç katına çıkabilen Hint-Rus ortak yapımı Supersonik füzeyi satın almak istiyor
- İşgalci devlet İsrail'nin ABD'nin Türkiye’ye F-35 satışını engelleme çabası ortaya çıktı
- Çin, ABD'nin ilave vergilerine 'misilleme' uyarısında bulundu