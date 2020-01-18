18 Ocak 2020 Cumartesi 20:56:09 | Son Güncelleme: 18 Ocak 2020 Cumartesi 20:57:56
Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem!
Endonezya'nın Papua eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin başkenti Jayapura'nın 39 kilometre kuzeybatısı olan depremin, yerin 56 kilometre kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.
Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.
Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.
(AA)
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