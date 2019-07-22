Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.06'da 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Depremin merkez üssünün, Seram Adası'nın 59 kilometre güneydoğusu olduğu aktarıldı.

Depremin, Maluku eyaletinde son iki haftada kaydedilen üçüncü deprem olduğu ifade edildi.

Diğer yandan ülkenin Cava Adası'na bağlı Yogyakarta kentinde de yerel saatle 12.45'te 3,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Her iki depremde de can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı yapılmadı.

(AA)