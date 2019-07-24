24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:39:50 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:40:20
Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Sumberasri bölgesinin 11 kilometre güneyi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin, yerin 103,2 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
(AA)
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