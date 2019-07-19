19 Temmuz 2019 Cuma 07:02:05 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 07:05:26
Endonezya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Tasikmalaya kentinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Birimi'nden (BMKG) yapılan açıklamada, yerel saatle bugün saat 01.22'de 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği bildirildi.
Denizin 22 kilometre derininde meydana gelen sarsıntının merkez üssü, Tasikmalaya'nın 58 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.
Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
AA
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