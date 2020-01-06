Endonezya’nın başkenti Cakarta’da bina çöktü
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 4 katlı bina çöktü. Sebebi belirlenemeyen faciadan sonra arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 4 katlı binanın çöktüğü bildirildi. TVOne kanalının haberine göre, başkentin batısındaki Slipi bölgesinde 4 katlı iş merkezinde kısmı çökme meydana geldi.
Olayda 3 kişinin yaralandığı belirtilerek, çökmenin gerçekleştiği bölümün giriş katında market olması nedeniyle enkaz altında çok sayıda kişinin bulunmasından endişe edildiği vurgulandı.
Henüz nedeni bilinmeyen kazada, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
AA
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