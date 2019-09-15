15 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 01:06:32
En uzun ömür Japonlarda
49 yıldan bu yana düzenli olarak artış gösterdiği belirlenen 100 yaş üstü Japon nüfusu, bu yıl 71 bin 238 kişiyle rekor kırdı.
Asırlık çınarlarının yüzde 88’ini kadınlar oluştururken, yaşayan en yaşlı kadının ise Japonya’nın Fukuoka kentinden 116 yaşındaki Kane Tanaka olduğu tespit edildi. En yaşlı erkek ise Niigata eyaletinden 112 yaşındaki Chitetsu Watanabe oldu. Yetkililer, artan yaşam süresini tıbbi gelişmelere ve sağlıklı yaşam konusunda ülke çapında gerçekleştirilen çalışmalara bağladı.
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