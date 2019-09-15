En uzun ömür Japonlarda

Asırlık çınarlarının yüzde 88’ini kadınlar oluştururken, yaşayan en yaşlı kadının ise Japonya’nın Fukuoka kentinden 116 yaşındaki Kane Tanaka olduğu tespit edildi. En yaşlı erkek ise Niigata eyaletinden 112 yaşındaki Chitetsu Watanabe oldu. Yetkililer, artan yaşam süresini tıbbi gelişmelere ve sağlıklı yaşam konusunda ülke çapında gerçekleştirilen çalışmalara bağladı.