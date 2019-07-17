En güzel ayrılık

RİSKLİ BİR AMELİYATTI

Pakistan'ın Çarsadda kentinde yaşayan Ullah çiftinin ikizleri, bundan 2 yıl önce kafatasları ve damarları yapışık olarak dünyaya geldi. Daha önce birçok operasyon geçiren kızlar, ay başında İngiltere'nin başkenti Londra'da, riskli bir operasyon için ameliyat masasına yattı. Sanal gerçeklik teknolojisi ve 3D yazıcıların da kullanıldığı ameliyata 100 doktor katıldı.

Sefa ve Merve , bundan sonraki hayatlarını ayrı olarak sürdürecek.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

50 saat süren ameliyat başarıyla tamamlandı ve ikizler birbirinden ayrıldı. Kalp krizi sonucu babalarını doğumdan önce kaybeden çocukların durumunun iyi olduğu ve fizyoterapi gördükleri öğrenildi. Ameliyatların parasını adı açıklanmayan bir bağışçının ödediğini belirten 34 yaşındaki anne Zeynep, “Yapılanlar için herkese çok teşekkür ederim” dedi.