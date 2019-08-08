En anlamlı geri adım

ÇANTADA DİKİZ AYNALI ÖNLEM

Son yıllarda Endonezya'daki yeşil alanların karşı karşıya olduğu tehdide karşı farkındalık oluşturmak isteyen Medi Bastoni, sıradışı bir yönteme başvurdu. 43 yaşındaki çevreci, Doğu Java'dan başkent Cakarta'ya olan 700 kilometrelik bölgeyi yürümek için yola koyuldu. Bastoni, günde 20 ila 30 kilometre arası yol kat ediyor. Yürürken herhangi bir kaza yaşamamak için sırt çantasına kurduğu dikiz aynasından oluşan bir düzenekten yardım alıyor.

DESTEKÇİLERDEN SEVGİ GÖSTERİSİ

Yolculuğu sırasında ona destek verenler, esnaf ve bölge sakinleri, Bastoni için yollara dökülerek bol bol fotoğraf çekiyor. Bazı Endonezyalılar sevgi gösterisinde bulunuyor, aktiviste yemek ve yatacak yer de teklif edenler oluyor. 16 Ağustos'ta Cakarta'ya ulaşmayı hedefleyen Bastoni, “Elbette yoruluyorum ancak genç nesiller için mücadele adına bunu yapmak istiyorum. Çocuklarımızın ve torunlarımızın rahat edeceğini düşünmek yorgunluğumu alıyor” dedi.