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28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 00:26:02

Emma Cruella oldu

Dünyaca ünlü oyuncu Emma Stone, 101 Dalmaçyalılar’ın kötü karakteri Cruella’yı canlandıracak. Setten ilk fotoğrafı paylaşan aktrisin geçirdiği değişim ise çok konuşuldu. 

2021’DE VİZYONDA

Dünyaca ünlü oyuncu Emma Stone, 101 Dalmaçyalı filminin kötü karakteri Cruelle de Vil’i beyazperdede canlandırmaya hazırlanıyor. Setten ilk fotoğrafı paylaşan Stone, sosyal medyanın gündemine oturdu. Rolü için tanınmaz hale gelen genç oyuncu, hayranlarını şoke etti. 28 Mayıs 2021’de gösterime girmesi beklenen filmde, Cruella De Vil’in 1980’ledeki gençlik yılları anlatılacak.

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