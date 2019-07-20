20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:03:05
Elini yıkamayana askeri müdahale
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebolayla mücadele kapsamında salgının görüldüğü bölgelerde zorunlu el yıkama uygulaması başlatıldı.
ÖNLEMLER ÜST DÜZEYDE
Geçen yıl ülkenin birçok eyaletinde görülen ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan ebola virüsünün, geçen hafta ilk kez Goma kentinde görülmesi üzerine önlemler üst düzeye çıkarıldı. Bölgede virüsün yayılmasını önlemek için el yıkamak zorunlu hale getirildi. Yetkililer, asker ve polislerin, ellerini yıkamamakta direnen kişilere müdahale edeceğini, ayrıca ateş kontrolü de yapacağını bildirdi.
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