Elini yıkamayana askeri müdahale 

ÖNLEMLER ÜST DÜZEYDE

Geçen yıl ülkenin birçok eyaletinde görülen ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan ebola virüsünün, geçen hafta ilk kez Goma kentinde görülmesi üzerine önlemler üst düzeye çıkarıldı. Bölgede virüsün yayılmasını önlemek için el yıkamak zorunlu hale getirildi. Yetkililer, asker ve polislerin, ellerini yıkamamakta direnen kişilere müdahale edeceğini, ayrıca ateş kontrolü de yapacağını bildirdi.