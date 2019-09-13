Elektronik sigaraya ilk yasak

TRUMP DEVREYE GİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, büyük bir sorunun baş gösterdiğini belirterek, “Özellikle masum çocukları etkileyen e-sigarayla ilgili gerekeni yapacağız” dedi. Sağlık Bakanı Alex Azar, aromalı e-sigaraların çekiciliğine kapılan çocukların nikotin bağımlısı olduğunu vurgulayarak, “Gerekli belgeler tamamlandığında aromalıları yasaklayacağız” ifadelerini kullandı.