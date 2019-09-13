13 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 02:28:15
Elektronik sigaraya ilk yasak
ABD’de, açıklanamayan bir akciğer hastalığıyla bağlantılı olduğu düşünülen ve 6 kişinin ölümüne neden olan elektronik sigaralarla ilgili ilk adım atıldı.
TRUMP DEVREYE GİRDİ
ABD Başkanı Donald Trump, büyük bir sorunun baş gösterdiğini belirterek, “Özellikle masum çocukları etkileyen e-sigarayla ilgili gerekeni yapacağız” dedi. Sağlık Bakanı Alex Azar, aromalı e-sigaraların çekiciliğine kapılan çocukların nikotin bağımlısı olduğunu vurgulayarak, “Gerekli belgeler tamamlandığında aromalıları yasaklayacağız” ifadelerini kullandı.
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