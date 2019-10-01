Elektronik sigara hastalık saçıyor

YÜZLERCE VAKA İNCELENDİ

Elektronik sigara kullanımına bağlı olarak ölenlerin sayısında büyük bir artış yaşanırken, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu tarafından yapılan bir araştırma, tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Yüzlerce vakayı inceleyen kurum, 200 hastalığın sebebi olarak, elektronik sigarayı gösterdi. Araştırmada, elektronik sigara kullanımının, zatürree, göğüs ağrısı ve kalp rahatsızlığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı belirtildi. Akciğer hastaları için büyük bir risk taşıdığı ifade edildi.

LİKİTTEN KAYNAKLANIYOR

Uzmanlar, elektronik sigara kullanımına bağlı olarak yaşanan sorunlara, aroma ve nikotinle zenginleştirilerek e-sigara içine konulan likitin neden olduğunu açıkladı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, geçtiğimiz günlerde elektronik sigara kullanan kişilerde görülen ve henüz tıbbi olarak tanımlanamayan hastalık nedeniyle, “gizemli akciğer hastalığına” yakalanan kişi sayısının 805'i bulduğunu açıklamıştı. Gizemli hastalığa yakalananlarda, solunum yetmezliği, bitkinlik ve kusma görülüyor.