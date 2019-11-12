12 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 00:10:52
Elektrikli uçak 2020'de göklerde
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (NASA), tamamen elektrikle çalışan yeni uçağını test etmeye başladı. Maxwell X-57 adlı uçak, NASA’nın Armstrong Uçuş Araştırma Merkezi’nde ilk kez görüntülendi.
14 MOTORU VAR
İtalyan yapımı P2006T modeli bir uçak olan X-57, daha sonra modifiye edilerek tamamen elektrikli hale getirildi. NASA, 14 adet elektrikli motoru bulunan uçağı, 2020'nin sonundan itibaren özel görevlerde kullanmayı planlıyor.
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