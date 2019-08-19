19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 01:43:38
Elbiseleri açık artırmada
1962 yılında hayatını kaybeden efsanevi yıldız Marilyn Monroe'nun rol aldığı filmlerde giydiği kıyafetler, açık artırmada satışa sunulacak.
REKOR FİYAT BİÇİLİYOR
Parçalardan bazılarının 70 bin dolardan (yaklaşık 390 bin TL) satılması beklenen müzayedede, Monroe'nun filmlerde giydiği kostümlerin yanı sıra, kişisel gardırobundan kıyafetler olacak. Ünlü yıldızın daha önce hayatını kaybettiği evi, biçilen değerin 350 bin dolar fazlasına, 7.25 milyon dolara satılmıştı.
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