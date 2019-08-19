Elbiseleri açık artırmada

REKOR FİYAT BİÇİLİYOR

Parçalardan bazılarının 70 bin dolardan (yaklaşık 390 bin TL) satılması beklenen müzayedede, Monroe'nun filmlerde giydiği kostümlerin yanı sıra, kişisel gardırobundan kıyafetler olacak. Ünlü yıldızın daha önce hayatını kaybettiği evi, biçilen değerin 350 bin dolar fazlasına, 7.25 milyon dolara satılmıştı.