Elazığ'daki deprem işgal altındaki Filistin'de hissedildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem çevre iller dışında Orta Doğu ülkelerinde de hissedildi. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin Filistin'in kuzey ve orta bölgelerinde hissedildiği ifade edildi. Depremin olduğunu anlayan vatandaşlar kendilerini binalardan dışarı atarken, depremde avizelerde sallanmaya devam etti.