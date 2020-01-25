25 Ocak 2020 Cumartesi 10:28:47 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 10:54:28
Elazığ'daki deprem işgal altındaki Filistin'de hissedildi
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Filistin'de hissedildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem çevre iller dışında Orta Doğu ülkelerinde de hissedildi. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin Filistin'in kuzey ve orta bölgelerinde hissedildiği ifade edildi. Depremin olduğunu anlayan vatandaşlar kendilerini binalardan dışarı atarken, depremde avizelerde sallanmaya devam etti.
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