El Salvador'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm!
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.
El Salvador'da Kovid-19 salgını nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ilk can kaybının yaşandığını, hastanın ülkeye ABD'den gelen 60 yaşında bir kadın olduğunu duyurdu.
Halka evde kalma çağrısı yapan Bukele, hayatını kaybeden hastanın yakınları ve arkadaşlarına baş sağlığı diledi.
Nüfusu 7 milyona yaklaşan Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Kovid-19, şu ana kadar 32 kişide görüldü.
(AA)
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