02 Ağustos 2019 Cuma 10:36:04 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:39:31
El Kaide'nin Yemen'de gerçekleştirdiği saldırıda 19 asker hayatını kaybetti
Yemen'de düzenlenen saldırı sonucu 19 asker hayatını kaybetti.
Dün Yemen'in Aden kentinde askeri geçit törenine balistik füze ve drone'larla saldırı düzenlenmiş, 51 asker hayatını kaybetmişti. İran destekli Husiler, yapılan saldırıyı üstlenmişti.
Bugün Yemen'de bir saldırı daha gerçekleştirildi. Fransız haber ajansı AFP'nin Yemen güvenlik güçlerinden aktardığı bilgiye göre, El Kaide'nin saldırısı sonucu 19 asker hayatını kaybetti.
(İHA)
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