El Kaide'nin Yemen'de gerçekleştirdiği saldırıda 19 asker hayatını kaybetti

Dün Yemen'in Aden kentinde askeri geçit törenine balistik füze ve drone'larla saldırı düzenlenmiş, 51 asker hayatını kaybetmişti. İran destekli Husiler, yapılan saldırıyı üstlenmişti.

Bugün Yemen'de bir saldırı daha gerçekleştirildi. Fransız haber ajansı AFP'nin Yemen güvenlik güçlerinden aktardığı bilgiye göre, El Kaide'nin saldırısı sonucu 19 asker hayatını kaybetti.

(İHA)