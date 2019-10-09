El ele ölüm selfie'si

Dünya genelinde selfie çekerken ölümlerin en çok yaşandığı ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alan Hindistan’da yine facia yaşandı. Tamil Nadu eyaletindeki Pambar baraj gölüne giren ve el ele tutuşarak selfie çekmek isteyen, aralarında yeni evli bir çiftin de olduğu 6 kişiden birinin ayağı kaydı. Kurtulmak için mücadele eden genç, diğer 5 kişiyi de suya çekti.

CESETLERİ BULUNDU

Korkunç olayda, 4 kişi de boğularak hayatını kaybetti. Suda dengesini sağlamayı başaran genç, yalnızca kız kardeşini kurtarabildi. Baraj gölü sularında kaybolan 4 kişinin cesedi, ekipler tarafından saatler sonra bulunarak ailelerine teslim edildi. Geçtiğimiz yıllarda selfie’ye bağlı ölümlerin artması üzerine ülke genelinde kampanya başlatılmıştı.

11 BÖLGEDE YASAK

11 turistik bölgeye “selfie öldürebilir” yazılı tabelalar yerleştirilmiş, sosyal medya üzerinden binlerce kişi özçekimin tehlikelerine karşı mesajlar paylaşmıştı. Yapılan araştırmaya göre, Hindistan'da 2011-2017 yıllarında 259 kişi, selfie çekmeye çalışırken hayatını kaybetti.