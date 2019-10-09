El ele ölüm selfie'si

  • Bist 100
    101859
  • Dolar
    5,8409
  • Euro
    6,4079
  • Altın
    280,8190
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Suriye sınırına yaklaşık 130 araçlık konvoy Suriye sınırına yaklaşık 130 araçlık konvoy
Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı
Suriye Milli Ordusu, Münbiç cephe hattına yığınak yaptı Suriye Milli Ordusu, Münbiç cephe hattına yığınak yaptı
Suriye'deki 150 aşiretten Türkiye ve operasyon açıklaması! Suriye'deki 150 aşiretten Türkiye ve operasyon açıklaması!
Mısır, Yunanistan ve Rumlardan Fırat'ın doğusu operasyonu mesajı! Mısır, Yunanistan ve Rumlardan Fırat'ın doğusu operasyonu mesajı!
Batı medyası terörle omuz omuza Batı medyası terörle omuz omuza
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinin detayları ortaya çıktı Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinin detayları ortaya çıktı
Geri sayım başladı! Vurulacak hedefler belirlendi Geri sayım başladı! Vurulacak hedefler belirlendi
1000 TL’ye kadar promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 1000 TL’ye kadar promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Ekonomiye darbe ellerinde patladı! Ekonomiye darbe ellerinde patladı!
ABD'li senatörlerden Kongre'ye 'gizli toplantı' çağrısı ABD'li senatörlerden Kongre'ye 'gizli toplantı' çağrısı
Dış güçler hani hayaldi? Sus pus oldular! Dış güçler hani hayaldi? Sus pus oldular!
Osman Kavala'ya zor soru Osman Kavala'ya zor soru
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor... Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor...
İtiraf etti: HDP binasında 10 gün kaldım İtiraf etti: HDP binasında 10 gün kaldım
Fahrettin Altun: Dünya, Türkiye'yi desteklemelidir! Fahrettin Altun: Dünya, Türkiye'yi desteklemelidir!
Şarkıcı Haluk Levent, babasından işkence gören genç kıza sahip çıktı Şarkıcı Haluk Levent, babasından işkence gören genç kıza sahip çıktı
Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek
WSJ'den Türkiye makalesi: "Türkiye'nin ABD'ye karşı meşru şikayetleri var" WSJ'den Türkiye makalesi: "Türkiye'nin ABD'ye karşı meşru şikayetleri var"
Organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli operasyon: Gözaltılar arasında cezaevi müdürü ve polis de var Organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli operasyon: Gözaltılar arasında cezaevi müdürü ve polis de var
Küçük gelin Küçük gelin
Master baba Master baba
Sapık fotoğrafçı stüdyoya gizli kamera koyup çalışanları ve müşterileri kaydetti Sapık fotoğrafçı stüdyoya gizli kamera koyup çalışanları ve müşterileri kaydetti
Yağmur altında konser Yağmur altında konser

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 23:55:00

El ele ölüm selfie'si

Hindistan’da selfie çekmek için baraj gölü kıyısına giden 6 kişiden biri, ayağı kayınca, diğerlerini de suya çekti. 4 kişi boğularak hayatını kaybederken,  2’si şans eseri kurtuldu. 

Dünya genelinde selfie çekerken ölümlerin en çok yaşandığı ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alan Hindistan’da yine facia yaşandı. Tamil Nadu eyaletindeki Pambar baraj gölüne giren ve el ele tutuşarak selfie çekmek isteyen, aralarında yeni evli bir çiftin de olduğu 6 kişiden birinin ayağı kaydı. Kurtulmak için mücadele eden genç, diğer 5 kişiyi de suya çekti.  

CESETLERİ BULUNDU 

Korkunç olayda, 4 kişi de boğularak hayatını kaybetti. Suda dengesini sağlamayı başaran genç, yalnızca kız kardeşini kurtarabildi.  Baraj gölü sularında kaybolan 4 kişinin cesedi, ekipler tarafından saatler sonra bulunarak ailelerine teslim edildi.  Geçtiğimiz yıllarda selfie’ye bağlı ölümlerin artması üzerine ülke genelinde kampanya başlatılmıştı.  

11 BÖLGEDE YASAK 

11 turistik bölgeye “selfie öldürebilir” yazılı tabelalar yerleştirilmiş, sosyal medya üzerinden binlerce kişi özçekimin tehlikelerine karşı mesajlar paylaşmıştı. Yapılan araştırmaya göre, Hindistan'da 2011-2017 yıllarında 259 kişi, selfie çekmeye çalışırken hayatını kaybetti.  

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ