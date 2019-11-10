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10 Kasım 2019 Pazar 19:03:40 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 19:05:05

El-Bakura ve El-Gamr arazilerine Ürdün bayrağı dikildi

Ürdün, 1994'te yapılan anlaşma uyarınca 25 yıllığına İsrail'e kiraladığı "El-Bakura ve El-Gamr" arazilerini tekrar kontrolüne aldı.

Ürdün, 1994'te yapılan anlaşma uyarınca 25 yıllığına İsrail'e kiraladığı "El-Bakura ve El-Gamr" arazilerini tekrar kontrolüne alarak buralara Ürdün bayrağını dikti.

Ürdün Kralı II. Abdullah mecliste yaptığı konuşmada, 25 yıllığına İsrail'e kiralanan El-Bakura ve El-Gamr arazilerinde kontrolün bundan böyle tamamen Ürdün'de olduğunu belirtti.

Barış anlaşması gereği, Bakura ve Gamr bölgeleri için İsrail'e tanınan kiralama müddetinin dolduğunu ifade eden Kral Abdullah, "Bu toprakların her karışında egemenliğimizi sağlayacağız." dedi.

Bakura'da Ürdün bayrağı

Amman merkezli el-Memleke televizyonu, Kral Abdullah'ın açıklaması sonrasında, Ürdün ordusunun, Bakura'nın kuzeyinde Ürdün bayrağını diktiği bilgisine yer verdi.

Ürdün, 1994 yılında imzaladığı Vadi Arabe barış anlaşmasının 1B ve 1C ekleri gereği Bakura ve Gamr arazilerini 25 yıllığına İsrail'e kiralamıştı.

Kira süresi 25 Ekim 2019'da bitmesine rağmen o dönem yapılan anlaşma şartları, taraflardan herhangi birinin sözleşmenin bitiminden en geç bir yıl öncesine kadar aksi bir beyanda bulunmaması halinde kira sözleşmesinin otomatik yenilenmesini öngörüyor.

El-Bakura ve El-Gamr arazileri

Ülkenin kuzeyindeki İrbid kentinde yer alan Ürdün Nehri'nin doğu sınırında bulunan Bakura, yaklaşık 6 bin dönüm alana sahip.

Yaklaşık 4 kilometrekarelik bir arazi olan Gamr ise Ürdün'ün güneyindeki El-Akabe kentinde ve sınır bölgesinde yer alıyor.

Sözleşmenin son tarihinin yaklaşması ülkede tartışmaları beraberinde getirmişti. Kira akdinin sonlanmasını isteyen Ürdünlüler, protestolar düzenlemiş, parlamentoda onlarca milletvekili sözleşme karşıtı bildiriye imza atmıştı. Ürdün yönetimi de geçen sene kira akdinin yenilenmeyeceğini İsrail tarafına iletmişti.

(AA9

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