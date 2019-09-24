Ekvador’un verisi korsanların elinde

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Siber güvenlik kuruluşu ESET, Ekvador vatandaşlarının isimleri, doğum tarihleri, adresleri ve kimlik numaraları gibi kişisel bilgilerinin, hacker’ların saldırısına uğradığını açıkladı. Yetkililer, sızıntının, 11 Eylül’de fark edildiğini ve Ekvador’un Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekibi tarafından durdurulduğunu açıkladı. Telekomümikasyon Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, sızıntıya, danışmanlık şirketi Novaestrat’ın neden olduğu ve firmanın genel müdürünün gözaltına alındığı belirtildi.