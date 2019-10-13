Ekvador Devlet Başkanı Moreno yine Maduro ve Correa'yı suçladı

Ekvador'da hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması üzerine 3 Ekim'de başlayan ülke genelinde hükümet karşıtı protestolar, hükümetin sokağa çıkma yasağı ve başkent Quito'yu askerle kontrol etme kararına rağmen kentin birçok bölgesi ve ülkenin diğer kentlerinde artarak devam ediyor.

Son güvenlik tedbirlerinin ardından görüntülü mesajla vatandaşlarına seslenen Moreno ise Quito ve diğer bölgelerde sükunetin sağlandığını savundu.

Ülkede ve özellikle başkent Quito'da dün yaşanan büyük şiddet olayları nedeniyle yine selefi Correa ve Venezuelalı mevkidaşı Maduro'yu hedef alan Moreno, şunları söyledi:

"Maduro ve Correa’nın yönettiği politik organize suç örgütü ile bağlantılı karanlık güçler, uyuşturucu kaçakçısı teröristler, çeteler ve şiddet yanlısı yabancı ülke vatandaşları ile iş birliği içinde Quito’nun mirası sokaklara saldırdı, şehri darmadağın etti ve kargaşa oluşturdu. Polisleri rehin aldı, aileleri korkuttu ve bir günde birçok suç işledi."

Moreno, göstericilerin Kamu Denetçiliği binasını eski hükümetin yolsuzluk delillerini ortadan kaldırmak için yaktığını iddia etti ve bir sonraki emre kadar sokağa çıkma yasağını muhafaza edeceklerinin altını çizdi.

Ekonomik düzenlemeleri gözden geçirecek

Moreno, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan borç anlaşması kapsamında gittiği ekonomik düzenlemeleri de gözden geçireceklerini söyledi.

Yerliler başta olmak üzere ulaştırma sektöründeki gruplar ve işçi sendikalarını sokağa döken akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararını yeniden ele alacaklarını dile getiren Moreno, paketle maaşları ve izin günleri düşürülen çalışanların durumlarını da inceleyeceklerini açıkladı.

Devlet Başkanı Moreno ayrıca özel sektöre çalıştırdığı kişi başına 20 dolar destekte bulunacaklarını taahhüt etti.

Gösteriler son güvenlik kararları ile arttı

Bu arada başkent Quito'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından ilk kez kentin birçok bölgesi ve başka şehirlerde halkın gece protesto yapması dikkati çekti.

Ekvador'un önemli basın kuruluşları fazla yer vermese de sosyal medyada yayımlanan videolarda hükümetin merkezini taşıdığı Guayaquil kentinde dahi gösteri düzenlendiği görüldü.

Guayaquil'de polisin göstericilere müdahale etmemesi dikkati çekerken, başkent Quito'nun birçok mahallesinde halk Moreno'yu istifaya çağırmak için tencere ve tavalara vurarak yürüdü.

Venezuela televizyonunun yayını durduruldu

Öte yandan tüm Amerika kıtasında yayın yapan Venezuela merkezli haber ağı Telesur'un Ekvador'daki yayınları durduruldu.

Kanaldan yapılan açıklamada, kararın herhangi bir hukuki gerekçesi olmadığı savunuldu.

ABD ve bazı bölge ülkelerinden Moreno’ya destek

Halkın günlerdir sokaklarda protesto ettiği Moreno hükümetine ise ABD ve bazı Latin Amerika ülkeleri destek veriyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun destek açıklamasının ardından Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo da Moreno hükümeti ile birlikte olduklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trujillo, "Ekvador'daki demokrasinin ortak müdafaası için Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Daimi Konseyini en kısa sürede toplayacaklarını" ifade etti.

Arjantin, Brezilya, El Salvador, Guatemala, Paraguay ve Peru hükümetleri de ülkesinde yaşanan protestolardan Venezuela’yı sorumlu tutan Moreno'ya desteklerini bildirmişti.

Dünkü olaylar ve bilanço

Moreno'yu protesto etmek için ülkenin kırsal kesimlerinden Quito'ya ulaşan protestocu yerliler Cuma günü ülkenin yasama organı Ulusal Meclis’e girme denemesi yapmış ve geri püskürtülmüştü. Dün ise meclis etrafında yollarda barikatlar kuran yerliler ve polis arasında gün boyu çatışmalar yaşanmış, maskeli kişiler Kamu Denetçiliği binasının da aralarında bulunduğu bazı yapıları ateşe vermişti.

Sosyal medyada paylaşılan ve kamu binaları ile yüksek yapılara keskin nişancıların yerleştirilmesiyle dikkati çeken görüntülere, askeri bir aracın protestocuları ezdiği ve bir göstericinin de kafasından vurulduğu anlar yansımıştı.

Ülkede insan hakları ihlalleri ile ilgilenen resmi kamu denetçiliği kurumu Defensoria del Pueblo ise olaylarda şimdiye kadar 937 kişinin yaralandığını ve en az 6 kişinin öldüğünü kaydetmiş, tutuklanan ve gözaltına alınanların sayısının ise bin 121'e ulaştığı belirtmişti.

Ekvador'da yaşananlar

Ekvador'da hükümet, şubatta 4,2 milyar doları IMF'den olmak üzere 10 milyar dolarlık borç anlaşması yapmış ve Fonun kamu harcamalarının kısılması dahil birçok şartını kabul etmişti.

Devlet Başkanı Lenin Moreno, anlaşma çerçevesinde yapılan düzenlemeleri 1 Ekim'de açıklamış ve hükümetin artık ulaştırmacılara sağlanan akaryakıt desteğini kaldırdığını duyurmuştu.

Ülkedeki ulaştırma görevlilerinin 3 Ekim'de gittiği genel grev, öğrenciler, işçi sendikaları ve birçok muhalif organizasyonun da katılmasıyla ülke genelinde protestolara dönüşmüş, göstericiler ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askeri sokaklara çıkarmış fakat bu tedbirler, tüm ülkedeki protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.

Hükümet merkezini başkentten ülkenin güneybatısındaki liman şehri Guayaquil'e taşıyan Moreno yönetimi düzenlemelerden geri adım atmayacaklarını fakat diyaloğa açık olduklarını duyurmuştu.

AA