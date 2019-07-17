Efsaneye hayat verecek

MENAJERİ TOM HANKS OLACAK

Ünlü oyuncular Ansel Elgort, Harry Styles ve Miles Teller'ın da katıldığı seçmelerin ardından ünlü şarkıcıyı, Austin Butler'ın canlandırmasına karar verildi. Warner Bros’un yapımcısı olduğu filmin yönetmenliğini üstlenecek olan Baz Luhrmann, doğru oyuncuyu seçtiklerinden emin olduğunu söyledi. Öte yandan filmde Presley’nin menajeri Col. Tom Parker’ı, ünlü aktör Tom Hanks oynayacak.