17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 03:47:55
Efsaneye hayat verecek
Rock'n' roll müziğin kralı Elvis Presley’in hayatını anlatan filmin başrol oyuncusu uzun süredir merak konusuydu.
MENAJERİ TOM HANKS OLACAK
Ünlü oyuncular Ansel Elgort, Harry Styles ve Miles Teller'ın da katıldığı seçmelerin ardından ünlü şarkıcıyı, Austin Butler'ın canlandırmasına karar verildi. Warner Bros’un yapımcısı olduğu filmin yönetmenliğini üstlenecek olan Baz Luhrmann, doğru oyuncuyu seçtiklerinden emin olduğunu söyledi. Öte yandan filmde Presley’nin menajeri Col. Tom Parker’ı, ünlü aktör Tom Hanks oynayacak.
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