12 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 01:08:25
Efsanenin hayatı belgesel oldu
Real Madrid ve İspanya Milli Takımı’nın kaptanı Sergio Ramos’un hayatını anlatan 8 bölümlük belgesel tanıtıldı.
HAYALİ ALTIN TOP
Madrid’de yapılan galada konuşan 33 yaşındaki İspanyol futbolcu, “Mümkün olduğu sürece Altın Top ödülünü kazanmayı arzu ediyorum. Henüz benden geçtiğini sanmıyorum” dedi. “Sergio Ramos’un kalbi” adlı belgesel dizi, internet üzerinden yayın yapan Amazon prime video kanalında 13 Eylül’den itibaren yayınlanacak.
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