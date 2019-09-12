Efsanenin hayatı belgesel oldu

HAYALİ ALTIN TOP

Madrid’de yapılan galada konuşan 33 yaşındaki İspanyol futbolcu, “Mümkün olduğu sürece Altın Top ödülünü kazanmayı arzu ediyorum. Henüz benden geçtiğini sanmıyorum” dedi. “Sergio Ramos’un kalbi” adlı belgesel dizi, internet üzerinden yayın yapan Amazon prime video kanalında 13 Eylül’den itibaren yayınlanacak.