Efsanenin elbisesine rekor fiyat

280 BİN DOLARA SATILDI

Monroe’nun, 1954 yapımı Sahne Aşıkları isimli komedi filminde giydiği, siyah ipek bir üst, yere kadar uzanan çiçekli etek ve hasır şapkadan oluşan kostüm, 280 bin dolara (1 milyon 600 bin TL) alıcı buldu. Müzayedede ayrıca, Monroe’nun Erkekler Sarışın Sever ve Dönüşü Olmayan Nehir filminde giydiği ikonik elbiseler de satıldı.