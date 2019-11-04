04 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 22:09:26
Efsanenin elbisesine rekor fiyat
Dünyaca ünlü aktris Marilyn Monroe’nun unutulmaz filmlerinden birinde giydiği elbise, ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen müzayedede açık artırmaya sunuldu.
280 BİN DOLARA SATILDI
Monroe’nun, 1954 yapımı Sahne Aşıkları isimli komedi filminde giydiği, siyah ipek bir üst, yere kadar uzanan çiçekli etek ve hasır şapkadan oluşan kostüm, 280 bin dolara (1 milyon 600 bin TL) alıcı buldu. Müzayedede ayrıca, Monroe’nun Erkekler Sarışın Sever ve Dönüşü Olmayan Nehir filminde giydiği ikonik elbiseler de satıldı.
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