Efsaneden veda mesajı 

Dövüş sporunu hayatından çıkarmak üzere olduğunu belirten Nurmagomedov, “Kariyerim kesinlikle ilk aşamasında değil. Bitirmeye uzak değilim. Ama muhtemelen bir iki dövüşe çıkmam gerek. İçimde halen rekabet ateşinin yandığını hissediyorum ancak göreceğiz” ifadelerini kullandı. Başarılı dövüşçü kariyerini noktaladıktan sonra bol bol dinleneceğini söyledi.