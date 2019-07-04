04 Temmuz 2019 08:00 | Perşembe
Efsaneden veda mesajı
UFC şampiyonu Rus karma dövüşçü Habib Nurmagomedov, çok yakında profesyonel kariyerini noktalayabileceğini açıkladı.
Dövüş sporunu hayatından çıkarmak üzere olduğunu belirten Nurmagomedov, “Kariyerim kesinlikle ilk aşamasında değil. Bitirmeye uzak değilim. Ama muhtemelen bir iki dövüşe çıkmam gerek. İçimde halen rekabet ateşinin yandığını hissediyorum ancak göreceğiz” ifadelerini kullandı. Başarılı dövüşçü kariyerini noktaladıktan sonra bol bol dinleneceğini söyledi.
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