09 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 01:32:13
Efsane yönetmenden filmlere veda
Ucuz Roman, Rezervuar Köpekleri, Kill Bill gibi kült filmlerin ABD'li yönetmeni Quentin Tarantino, kariyerindeki 9’uncu film olan “Bir Zamanlar Hollywood’da” filminin tanıtımı için bulunduğu Moskova’da, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Son bir film daha çektikten sonra kariyerini noktalamayı planladığını belirten Tarantino, “Tüm hikayelerimin bir kapanışı olmasını istiyorum” dedi.
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