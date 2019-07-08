Efsane geri dönüyor

İSMİNİ SAKLI TUTUYOR

Efsane filmin yeniden beyazperdeye dönebileceğini belirten Richardson, “Baş karakter bu kez kadın olabilir. Aklımda çok başarılı biri var ama şimdilik saklı tutacağım” ifadelerini kullandı. 1994’te Jim Carrey'nin başrolünü üstlendiği yapım, 2005'te yeniden çekilmişti. Ancak ilki kadar başarılı olmamıştı.