08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 02:46:30
Efsane geri dönüyor
90’lı yıllara damgasını vuran Maskenin 25'inci yıldönümünde, filmin yaratıcısı Mike Richardson, yeni bir yapım için yeşil ışık yaktı.
İSMİNİ SAKLI TUTUYOR
Efsane filmin yeniden beyazperdeye dönebileceğini belirten Richardson, “Baş karakter bu kez kadın olabilir. Aklımda çok başarılı biri var ama şimdilik saklı tutacağım” ifadelerini kullandı. 1994’te Jim Carrey'nin başrolünü üstlendiği yapım, 2005'te yeniden çekilmişti. Ancak ilki kadar başarılı olmamıştı.
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