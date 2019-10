Efsane geri dönüyor

HAYRANLARINA MÜJDE

Dizinin yayınlandığı HBO kanalı yetkilileri, yeni dizinin Game of Thrones'taki olaylardan 300 yıl önce yaşananları konu edineceğini açıkladı. 'House of the Dragon' (Ejderha'nın Evi) adı verilen dizinin yapımcıları arasında, Game of Thrones kitaplarının yazarı George RR Martin'in de olduğu ifade edildi.