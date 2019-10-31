31 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 23:02:08
Efsane geri dönüyor
Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Game of Thrones'un (Taht Oyunları) yapımcıları, yeni bir projeyle geri dönüyor.
HAYRANLARINA MÜJDE
Dizinin yayınlandığı HBO kanalı yetkilileri, yeni dizinin Game of Thrones'taki olaylardan 300 yıl önce yaşananları konu edineceğini açıkladı. 'House of the Dragon' (Ejderha'nın Evi) adı verilen dizinin yapımcıları arasında, Game of Thrones kitaplarının yazarı George RR Martin'in de olduğu ifade edildi.
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