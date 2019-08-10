10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 22:39:04
Efsane fotoğraf 50 yaşında
Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Beatles’ın efsanevi Abbey Road albüm kapağının 50. yılı kutlandı.
YILLARDIR TAKLİT EDİLİYOR
Başkent Londra’daki Abbey Road caddesindeki yaya geçidinde verilen Beatles pozu, 50 yıldır milyonlarca Beatles hayranı ve turist tarafından taklit ediliyor. Müzik tarihinin en çok bilinen albüm kapaklarından biri olan ve eski Britanya Başbakanı David Cameron’un da taklit ettiği poz için, trafik 10 dakika durdurulmuştu.
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