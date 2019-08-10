Efsane fotoğraf 50 yaşında

YILLARDIR TAKLİT EDİLİYOR

Başkent Londra’daki Abbey Road caddesindeki yaya geçidinde verilen Beatles pozu, 50 yıldır milyonlarca Beatles hayranı ve turist tarafından taklit ediliyor. Müzik tarihinin en çok bilinen albüm kapaklarından biri olan ve eski Britanya Başbakanı David Cameron’un da taklit ettiği poz için, trafik 10 dakika durdurulmuştu.