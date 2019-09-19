Efsane diziyle dönüyor! Bütçesiyle tarihe geçecek

1.3 MİLYAR DOLAR HARCAYACAKLAR

Büyük bir rekabet sonucu Yüzüklerin Efendisi kitabının yayın haklarını alan ABD merkezli teknoloji devi Amazon, yapımın dizi versiyonunun çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanacağını duyurdu. Orta Dünya’da Üçüncü çağdaki Yüzük Kardeşliği’nin öncesini anlatacak olan dizi, bütçesiyle de olay oldu. ABD basını, 1.3 milyar dolar olarak belirlenen bütçeyle, yapımın bugüne kadarki en pahalı yapım olacağını belirtti.

3 milyar dolara yakın gişe hasılatı elde eden Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, 17 Oscar ödülü kazanmıştı.