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17 Eylül 2019 Salı 07:28:26 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 07:29:31

Edward Snowden, adil yargılanırsa ABD'ye dönmek istiyor

Rusya'da yaşayan ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, adil yargılama garanti edilirse ülkesine dönmek istediğini söyledi.

Snowden, Amerikan CBS televizyonuna ABD'ye geri dönmek istediği yönünde açıklamalarda bulundu.

ABD yönetiminden af değil sadece adil yargılama talep ettiğini belirten Snowden, ''ABD'ye geri dönmek istiyorum, nihai hedef bu. Hayatımın geri kalanını hapishanede geçireceksem üzerinde anlaşmamız gereken tek talebim adil yargılanmam, ancak Amerikan yönetimi bunun güvencesini vermiyor çünkü kamu yararı savunmasından faydalanmama müsaade etmeyecek.'' dedi.

Snowden'ın anılarını yazdığı "Permanent Record'' adlı kitabı ise bugün piyasaya çıkıyor.

Edward Snowden'ın 2013'te ifşa ettiği belgeler, NSA'nın Amerikan internet şirketlerinin topladığı tüm özel iletişim verilerine erişebildiğini ve yabancı ülke vatandaşlarına ait tüm internet yazışmalarının mahkeme izni olmaksızın bilgi toplamak için kullanılabildiğini ortaya çıkarmıştı.

Belgeler, NSA'nın ayrıca ABD'nin yurt dışı misyonlarda organize ettiği gizli birimler yoluyla yabancı ülkelerin hükümet binalarını gizlice dinlediğini ve kayıtlar tuttuğunu göstermişti.

Snowden'ın yayımladığı örgüt içi belgeler, Amerikan istihbaratının Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefonunu dinlediğini açığa çıkarmış, bu olay iki müttefik ülke arasında krize sebep olmuştu.

NSA'nın eski sistem analisti Edward Snowden, 2013'te sızdırdığı belgelerle ABD'nin İngiliz istihbaratıyla dünya genelinde dinleme faaliyetleri yürüttüğünü ortaya çıkarmıştı.

Snowden, 2013 yılından beri geçici oturma izniyle Rusya'da yaşıyor ve Fransa'nın kendisine sığınma hakkı vermesini istiyor.

(AA)

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