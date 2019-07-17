  • Bist 100
    99806.2
  • Dolar
    5,6937
  • Euro
    6,3945
  • Altın
    258,4570
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Isparta'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı Isparta'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 88'e yükseldi Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 88'e yükseldi
Sivasspor'un başarılı oyuncusu Emre Kılınç ameliyat edildi Sivasspor'un başarılı oyuncusu Emre Kılınç ameliyat edildi
Abdurrahim Albayrak'tan yeni transfer Seri hakkında flaş sözler Abdurrahim Albayrak'tan yeni transfer Seri hakkında flaş sözler
'Her darbe bir ameliyattır' 'Her darbe bir ameliyattır'
İran, Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği Erbil'deki saldırıyı kınadı İran, Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği Erbil'deki saldırıyı kınadı
Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilanı Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilanı
Üniversite adaylarına eğitimcilerden rehberlik hizmeti Üniversite adaylarına eğitimcilerden rehberlik hizmeti
MSB'den Erbil’deki saldırı açıklaması: En şiddetli şekilde kınıyoruz MSB'den Erbil’deki saldırı açıklaması: En şiddetli şekilde kınıyoruz
Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz KKTC'de temaslarda bulundu Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz KKTC'de temaslarda bulundu
2019-2020 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi! İşte derbi tarihleri 2019-2020 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi! İşte derbi tarihleri
Ekonomi alanındaki torba teklif Genel Kurulda kabul edildi Ekonomi alanındaki torba teklif Genel Kurulda kabul edildi
Son Dakika... Beyaz Saray'dan F-35 açıklaması Son Dakika... Beyaz Saray'dan F-35 açıklaması
Kırık kalp sendromu ile gelen kanser tehlikesine dikkat! Kırık kalp sendromu ile gelen kanser tehlikesine dikkat!
Denizli'de yıldırım eden isabet çoban yaşamını yitirdi Denizli'de yıldırım eden isabet çoban yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde trafik kazası: 9 yaralı Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde trafik kazası: 9 yaralı
Eski TBMM Başkanı Kahraman: Her darbe bir ameliyattır Eski TBMM Başkanı Kahraman: Her darbe bir ameliyattır
Amerikalı ve İngiliz çocukların hayali YouTuber, Çinlilerin astronot olmak Amerikalı ve İngiliz çocukların hayali YouTuber, Çinlilerin astronot olmak
Varisli hastalara öneriler Varisli hastalara öneriler
İran'dan 'ekonomik savaşa son verirse ABD ile görüşürüz' mesajı İran'dan 'ekonomik savaşa son verirse ABD ile görüşürüz' mesajı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti Beşiktaş ilk hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti
Şehidin isminin verildiği parkta hüzünlendiren tabela Şehidin isminin verildiği parkta hüzünlendiren tabela
Karadeniz'in serinliği karavancıları cezbediyor Karadeniz'in serinliği karavancıları cezbediyor
Rum yönetiminden Türkiye ile iş birliği açıklaması Rum yönetiminden Türkiye ile iş birliği açıklaması

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:48:09 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:04:32

Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilanı

Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilan edilmesine karar verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgınının Kuzey Kivu eyaletinin en büyük kenti Goma'ya sıçraması üzerine küresel acil durum ilan edildiğini duyurdu.

DSÖ Acil Durum Komitesi, yaklaşık 2 milyon nüfusuyla bölgenin en kalabalık kenti Goma’daki ilk Ebola hastası bir papazın dün ölmesinin paniğe yol açması üzerine Cenevre'de toplandı. 

Örgütün merkezindeki toplantıda, “Ebola’nın küresel bir sağlık tehdidi” olup olmadığı konusu, 15 Haziran'daki toplantının ardından yeniden ele alındı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, toplantıdan sonra yaptığı yazılı açıklamada, "KDC'deki Ebola virüsü hastalığı (EVD) salgını için Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan ettiğini" bildirdi. 

Adhonom, KDC'de son bir yılda çok zor şartlar altında olağanüstü işler yaptıklarını belirterek, "Dünyanın çabalarımızı fark etmesi ve ikiye katlamasının zamanı geldi. Bu salgını sona erdirmek ve daha iyi bir sağlık sistemi oluşturmak için KDC ile dayanışma içinde birlikte çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ölü sayısı bin 571'e yükseldi

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, geçen yıl temmuz sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, 2 bin 489 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 2 bin 395'inin Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında bin 571 kişi hayatını kaybederken virüsü taşıyan 698 kişi tedavi edildi. Ebola merkezlerinde 128 kişinin tedavisi sürüyor.

Virüsten kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakalarından da 94 kişi yaşamını yitirdi.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 161 bin 400 kişi aşılandı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

AA

Üniversite adaylarına eğitimcilerden rehberlik hizmeti
2019-2020 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi! İşte derbi tarihleri
İran'dan 'ekonomik savaşa son verirse ABD ile görüşürüz' mesajı
'Saldırı, Bağdat ve Ankara arasındaki stratejik ilişkileri etkilemeyecek'
Varisli hastalara öneriler
Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı
Adnan Oktar Örgütü'nün hakimleri bile fişlediği ortaya çıktı!
Galatasaray, Jean Michael Seri'yi KAP'a bildirdi
"Elif bebeğin durumu her geçen gün iyiye gidiyor"
Erbil'deki saldırıya AB ve ABD'den ilk açıklama: Kınıyoruz...
Erbil'deki hain Saldırıyı PKK mı yaptı? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi
'Kuş yuvası' duyarlılığı ödüllendirildi
Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Erbil'deki saldırıyla ilgili ilk açıklama
"Türkiye'nin tepkisi çok sert olacak"
Son dakika... Erbil'de restorana silahlı saldırı!
Son Dakika Haberi... Erbil'deki saldırıya ilişkin flaş açıklama
Öğrenciler tercih yaparken hangi hususlara dikkat etmeli? Eğitim uzmanı uyardı
Sinop'ta arkeologları şaşırtan iskelet
Son dakika... Hrant Dink davasında karar!
Havalimanı işgal davasında karar
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ