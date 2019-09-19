E-sigaraya bir yasak daha

ÖLÜM SAÇIYOR

Alınan yasak kararı e-sigaraların üretim, ithalat ve dağıtımı da kapsayacak. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, özellikle çocuklar ve genç yetişkinler arasında bir salgın haline gelmemesi için bu kararı aldıklarını söyledi. Geçtiğimiz günlerde ABD’de 6 kişinin ölümüne yol açan gizemli akciğer hastalığının yaygınlaşmasının ardından, New York’ta e-sigara yasaklanmıştı.