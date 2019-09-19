19 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 19:43:48
E-sigaraya bir yasak daha
Hindistan hükümeti, yarattığı sağlık riskinin giderek büyüdüğünü gerekçe göstererek, elektronik sigara satışlarına yasak getirileceğini duyurdu.
ÖLÜM SAÇIYOR
Alınan yasak kararı e-sigaraların üretim, ithalat ve dağıtımı da kapsayacak. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, özellikle çocuklar ve genç yetişkinler arasında bir salgın haline gelmemesi için bu kararı aldıklarını söyledi. Geçtiğimiz günlerde ABD’de 6 kişinin ölümüne yol açan gizemli akciğer hastalığının yaygınlaşmasının ardından, New York’ta e-sigara yasaklanmıştı.
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