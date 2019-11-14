E-sigara ciğerini yaktı

İLK KEZ ÇİFT TARAFLI NAKİL YAPILDI

Yaklaşık bir ay boyunca ‘kalp akciğer pompası’ olarak adlandırılan ECMO cihazına bağlı yaşadı. “Ağır akciğer yanması” teşhisi konulan çocuğa, çift taraflı ciğer nakli yapıldı. Doktorlar, 6 saat süren operasyonun ardından hastanın normal solunum yapabildiğini ancak eski halini almasının aylar süreceğini söyledi. Yetkililer ameliyatın, elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer hasarı sonrası yapılan ilk nakil olduğunu söyledi. .