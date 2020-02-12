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12 Şubat 2020 Çarşamba 21:08:03 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 21:09:08

Düzensiz göçmenleri gemiden indirmeyen Salvini'nin yargılanmasının önü açıldı

İtalya'da Senato, İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin günlerce gemiden inmesine izin vermeyen Salvini'nin yargılanmasına yeşil ışık yaktı.

İtalya'da Senato, İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin günlerce gemiden inmesine izin vermediği için görevi kötüye kullanmaktan hakkında yargılama talebi bulunan Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin dokunulmazlığını kaldırma kararı aldı.

Parlamentonun üst kanadı Senatonun üyesi olan Salvini için Genel Kurulda kritik bir oylama yapıldı.

Oylamada, iktidar partili senatörlerin oylarıyla halen ana muhalefet lideri de olan Salvini'nin dokunulmazlığı kaldırıldı. Böylece Salvini'nin Katanya şehrinde açılan soruşturmada görevi kötüye kullanmaktan yargılanmasının önü açıldı.

Lig Partili senatörler ise oturumu protesto ederek katılmadı.

"YAPTIKLARIMDAN GURUR DUYUYORUM"

İtalyan haber ajansı ANSA'ya konuşan Salvini, dokunulmazlığının kaldırılmasından endişe duymadığını belirterek, "Bunu biliyordum. Son derece rahatım ve yaptığım şeyden gurur duyuyorum. Hükümete döner dönmez yine yapacağım bunu." ifadelerini kullandı.

Oylamayı "sürreal" olarak nitelendiren Salvini, "Ben anayasa üzerine yemin ettim ki, o anayasa her İtalyan'dan vatanı korumasını bekliyor. Ben de İtalya’yı savundum." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez sağ partilerden Forza Italia Senatörü Daniela Santanche de Salvini'ye destek çıkarak, "İtalyanlar, yasa dışı göçü durdurmaya çalışan Salvini'nin yanında." dedi.

İtalya, kendi sahil güvenlik gemisini yanaştırmamıştı
Ülkede, geçen temmuzda dönemin İçişleri Bakanı Salvini, Akdeniz'de 141 düzensiz göçmeni kurtaran İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'nin ülke limanlarına yanaşmasına izin vermemişti.

Daha sonra, gemiye Augusta Limanı'na yanaşma izni verilse de Salvini'nin kararıyla düzensiz göçmenlerin tahliyesine izin çıkmamıştı. Göçmenler, Gregoretti gemisinde 6 gün daha bekletilmişti.

Tıbbi müdahaleye gereksinim duyanların tahliyesinin ardından gemide kalan 115 düzensiz göçmen, 5 AB ülkesinin 31 Temmuz'da bu kişileri paylaşma konusunda anlaşması üzerine gemiden karaya çıkabilmişti.

Salvini, o dönem uyguladığı "kapalı liman" politikasıyla düzensiz göçmenleri kurtaran STK gemilerinin, İtalya'ya yanaşmasına, parlamentoda yasalaşmasını sağladığı iki güvenlik paketinden aldığı güçle izin vermiyordu.

Salvini, bu politikayla İtalya'da son dönemde oylarını arttırmış ve geçen yıl yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülke genelinde partisi Lig'in birinci konuma gelmesini sağlamıştı.

AA

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