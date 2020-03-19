  • Bist 100
    85576.6
  • Dolar
    6,4999
  • Euro
    7,0962
  • Altın
    315,2580
İstanbul
4 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Koronavirüs durdurulamıyor... Bir ülkeye daha sıçradı Koronavirüs durdurulamıyor... Bir ülkeye daha sıçradı
Der Spiegel'den bomba Corona virüs iddiası! Avrupa'ya oradan sıçradı Der Spiegel'den bomba Corona virüs iddiası! Avrupa'ya oradan sıçradı
Ünlü İtalyan profesör itiraf edip Türkiye'ye çağrı yaptı: Biz hata yaptık siz yapmayın Ünlü İtalyan profesör itiraf edip Türkiye'ye çağrı yaptı: Biz hata yaptık siz yapmayın
Son dakika haberi: Çin'de bir ilk yaşandı! İlk kez ülke içi corona virüs (covid 19) vakası görülmedi Son dakika haberi: Çin'de bir ilk yaşandı! İlk kez ülke içi corona virüs (covid 19) vakası görülmedi
ABD hükümetinin Kovid-19 planı ortaya çıktı: 18 aydan uzun sürecek ABD hükümetinin Kovid-19 planı ortaya çıktı: 18 aydan uzun sürecek
Duyurdular: İngiltere "oyunun kurallarını değiştirecek" Kovid-19 testi geliştiriyor Duyurdular: İngiltere "oyunun kurallarını değiştirecek" Kovid-19 testi geliştiriyor
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 150'ye yükseldi ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 150'ye yükseldi
Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü! Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü!
Alpaslan Öztürk: Hakkımı helal etmeyeceğim Alpaslan Öztürk: Hakkımı helal etmeyeceğim
Trump, korona için özel olarak istedi! New York'a geliyor Trump, korona için özel olarak istedi! New York'a geliyor
Suriye'de 'Ebu Tow' lakaplı muhalif savaşçıya suikast girişimi Suriye'de 'Ebu Tow' lakaplı muhalif savaşçıya suikast girişimi
Fransız doktorlar da aynı bulguya ulaştı: Sıtma ilacı Covid-19 tedavisinde işe yarıyor Fransız doktorlar da aynı bulguya ulaştı: Sıtma ilacı Covid-19 tedavisinde işe yarıyor
Başkent mart ayında beyaza büründü Başkent mart ayında beyaza büründü
Yeni tip koronavirüs, ABD Kongresine de sıçradı Yeni tip koronavirüs, ABD Kongresine de sıçradı
Kültür ve Turizm Bakanlığından TRT 2'de etkinlik atağı Kültür ve Turizm Bakanlığından TRT 2'de etkinlik atağı
65. Eurovision Şarkı Yarışması iptal edildi 65. Eurovision Şarkı Yarışması iptal edildi
Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın evinin müzeye dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın evinin müzeye dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor
Koronavirüs tedbirleri dünya sinema sektörünü olumsuz etkiledi Koronavirüs tedbirleri dünya sinema sektörünü olumsuz etkiledi
Salgınla mücadelede zorlanan İran IMF’ye yöneldi Salgınla mücadelede zorlanan İran IMF’ye yöneldi
Macron’a virüslü seçim darbesi Macron’a virüslü seçim darbesi
Rusya Orta Doğu’da ne yapmak istiyor? Rusya Orta Doğu’da ne yapmak istiyor?
Van'da korkutan deprem Van'da korkutan deprem
Manisa’da trafik kazası: 5 yaralı Manisa’da trafik kazası: 5 yaralı
İstanbul’da sahte alkolden ölenlerin sayısı 5’e yükseldi İstanbul’da sahte alkolden ölenlerin sayısı 5’e yükseldi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Mart 2020 Perşembe 08:06:10 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 08:13:58

Duyurdular: İngiltere "oyunun kurallarını değiştirecek" Kovid-19 testi geliştiriyor

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE) Kovid-19 bulaşıp da hasta olmadan atlatanların bunu öğrenebileceği antikor testi üzerinde çalışıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, düzenlenen basın toplantısında, insanların hiçbir belirti göstermeden yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatıp atlatmadıklarını öğrenecekleri testle ilgili çalışmaların hızlı şekilde ilerlediğini söyledi.

Johnson, "Size bulaşıp bulaşmadığına ilişkin test yaptırmanın en güzel yanı, aniden başınızın üstünde yeşil bir ışık yanması. Böylece büyük bir ihtimal bir daha yakalanmayacağınızı bilerek güvenli ve emin şekilde işinize geri dönebileceksiniz." dedi.

Başbakan Johnson, böyle bir testin ekonomik ve sosyal açıdan oyunun kurallarını değiştireceğini ifade etti.

İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance ise İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun antikor testi üzerindeki çalışmasının "çok hızlı ilerlediğini" ve salgına ilişkin değerli bilgiler sağlandığını söyledi.

"EVLERDE YAPILACAK KOVİD-19 TESTİNDE DE İLERLEME KAYDEDİLDİ"

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Jenny Harries ise evlerde yapılabilecek Kovid-19 test kiti geliştireceklerini, bunun sağlanmasıyla sağlık çalışanları üzerindeki yoğunluğun azalabileceğini kaydetti.

Harries, bu konudaki çalışmalarda son birkaç haftada büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 104'e ulaştı. Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı da 676 artarak 2 bin 526'ya çıktı.

Toplumsal bağışıklık kazanılması için virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, eleştirilerin ve toplamda ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik değerlendirmelerin ardından politikasında bazı değişikliklere gitmişti.

Başbakan Johnson, pazartesi yaptığı açıklamada halka gereksiz sosyal temas ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Halktan bar, kulüp, restoran ve tiyatro gibi mekanlara gitmekten kaçınmasını isteyen Johnson, bu tür mekanları kapatma yönünde bir kararı almak için erken olduğunu ifade etmişti.

Johnson, tavsiyelerin özellikle 70 yaşın üzerindekiler, hamileler ve başka hastalığı bulunanlar için kritik önem taşıdığını vurgulamıştı.

Hükümet, son olarak yeni bir emre kadar tüm okulların kapatılmasına da karar vermişti.

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER