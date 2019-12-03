Duygulandıran yardım! Gözyaşlarını Türk askeri sildi

MEHMETÇİK YARDIMA KOŞTU

Arnavutluk’ta 26 Kasım’da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde 50 kişi hayatını kaybetti, 1000'e yakın kişi yaralandı. Sarsıntıların devam ettiği ülkede, çok sayıda kişi de evsiz kaldı. Yaklaşık 500 depremzede, komşu ülke Kosova’da kurulan kampa yerleştirildi. Kosova’da 1999 yılından bu yana KFOR Barış Gücü bünyesi altında görev yapan Türk askeri, Arnavut depremzedelere yardım elini uzattı. Mehmetçik kampa giderek kışlık kıyafetlerin yanı sıra battaniye yardımında bulundu. Yardım sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Mehmetçik, kamptaki depremzedelere kışlık kıyafetler ve gıda dağıttı.

Yardım karşısında mutluluk gözyaşları döken Arnavut depremzede Şamane Bayrami, “Allah Türk askerinden razı olsun” dedi.

ÇOCUKLARINDAN HABER ALAMIYOR

Şamane Bayrami isimli Arnavut depremzede, ağlayarak kendilerine yardım malzemesi dağıtan kadın subaya sarıldı. Deprem sonrası evli olan kızından ve oğlundan hiç haber alamadığını, evlerinin yıkılmasından dolayı yeterli kıyafetleri olmadan Kosova'ya geldiklerini söyleyen Bayrami, Türk askerine bu desteğinden dolayı teşekkür etti. Bayrami, “Allah Türk askerinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden razı olsun” dedi. Kosova Kızılhaçı Prizren Sorumlusu Buyar Müfti de her zaman yanlarında olan Türk askerine minnettar olduklarını söyledi.