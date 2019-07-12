  • Bist 100
    97098.3
  • Dolar
    5,7149
  • Euro
    6,4410
  • Altın
    258,4100
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Aslı Aydıntaşbaş'ın tweeti sosyal medyanın diline düştü Aslı Aydıntaşbaş'ın tweeti sosyal medyanın diline düştü
Fatih'te dükkanının önüne park ettirmeyen kuaförü vurdu Fatih'te dükkanının önüne park ettirmeyen kuaförü vurdu
Fatih'te dükkanının önüne park ettirmeyen kuaförü vurdu Fatih'te dükkanının önüne park ettirmeyen kuaförü vurdu
Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki ticaret ivme kazanıyor Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki ticaret ivme kazanıyor
İsrail askerleri Gazze sınırında 55 Filistinliyi yaraladı İsrail askerleri Gazze sınırında 55 Filistinliyi yaraladı
Somali'de otele bombalı ve silahlı saldırı Somali'de otele bombalı ve silahlı saldırı
Beşiktaş'a büyük müjde! Borçlar yapılandırıldı Beşiktaş'a büyük müjde! Borçlar yapılandırıldı
ABD Temsilciler Meclisinden İran'a askeri müdahale düzenlemesi ABD Temsilciler Meclisinden İran'a askeri müdahale düzenlemesi
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
BM Özel Raportörü'nden İsrail uyarısı ve tepkisi BM Özel Raportörü'nden İsrail uyarısı ve tepkisi
Duterte'den İzlanda'ya BM soruşturması konusunda tepki Duterte'den İzlanda'ya BM soruşturması konusunda tepki
Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile görüşecek Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile görüşecek
15 Temmuz şehitleri Batum'da anıldı 15 Temmuz şehitleri Batum'da anıldı
Çok konuşulan LGS Şampiyonları KARTAL AİHL’yi tercih ettiler Çok konuşulan LGS Şampiyonları KARTAL AİHL’yi tercih ettiler
Seda Sayan: Şeyma Subaşı hapse girebilir! Kitabı acilen toplatılmalı... Seda Sayan: Şeyma Subaşı hapse girebilir! Kitabı acilen toplatılmalı...
Fernando resmen İspanya'da! İşte Galatasaray'ın alacağı ücret Fernando resmen İspanya'da! İşte Galatasaray'ın alacağı ücret
Pentagon'dan Türkiye'ye S-400 açıklaması: F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi Pentagon'dan Türkiye'ye S-400 açıklaması: F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi
Meclis, 15 Temmuz'da özel gündemle toplanacak Meclis, 15 Temmuz'da özel gündemle toplanacak
Uzungöl'de kaçak yapılar yıkılacak Uzungöl'de kaçak yapılar yıkılacak
BM'den Esed rejimine 'İdlib' kınaması BM'den Esed rejimine 'İdlib' kınaması
Depresyonda olup olmadığınızı sesinizden anlayabilecek yapay zeka geliştirildi Depresyonda olup olmadığınızı sesinizden anlayabilecek yapay zeka geliştirildi
İsveç, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı imzalamayacak İsveç, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı imzalamayacak
Beşiktaş Denetim Kurulu'na sert tepki: Bilirkişi raporunun hazırlanmamasına sebebiyet verildi Beşiktaş Denetim Kurulu'na sert tepki: Bilirkişi raporunun hazırlanmamasına sebebiyet verildi
Acun Ilıcalı, Cansu Dere'den övgü dolu sözlerle bahsetti: Onun değerini anlatacak... Acun Ilıcalı, Cansu Dere'den övgü dolu sözlerle bahsetti: Onun değerini anlatacak...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Temmuz 2019 Cuma 20:14:59 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 20:16:31

Duterte'den İzlanda'ya BM soruşturması konusunda tepki

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, İzlanda'nın girişimiyle Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına ilişkin hazırlanan BM soruşturmasını eleştirerek, "Ne geceniz gece ne gündüz gündüz. Suçtan anlamazsınız." dedi.

Washington Post'un haberine göre, Duterte, İzlanda'nın girişimiyle Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına ilişkin hazırlanan BM soruşturmasını eleştirerek, İzlanda'nın Filipinlilerin mücadelesini anlamadığını, ülkelerindeki çok fazla buzun, İzlandalıların hayattaki tek sorunu olduğunu dile getirdi.

Filipinler Devlet Başkanı, "İzlanda'nın sorunu nedir? Sadece buz. Sizin sorununuz bu, çok fazla buzunuz var. Ne geceniz gece ne gündüz gündüz. Suçtan anlamazsınız." ifadelerini kullandı.

Duterte ayrıca İzlanda'da polis olmadığını ve İzlandalıların sadece buz yemek için dışarı çıktıklarını da savundu.

İzlanda'nın BM misyonundan ise Duterte'nin açıklamalarına yanıt gelmedi.

İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson, salı günü tasarının geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Filipinler'de insan haklarının daha da kötüye gittiğini açıklamıştı.

Dünyada en az suç işlenen ülkelerden biri olan İzlanda'da, 2017 yılı itibariyle görev yapan polis memurunun sayısının 307 olduğu ifade ediliyor.

BM'DEN SORUŞTURMA KARARI

BM İnsan Hakları Konseyi, bu hafta Filipinler'de uyuşturucu kullanıcısı ve satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlarda binlerce kişinin öldürüldüğü iddialarına yönelik ön soruşturma başlatılmasını kabul etmişti.

Konseyin BM Cenevre Ofisi'nin 41. oturumunda, aralarında Almanya, Kanada, Fransa, İngiltere ve Hollanda'nın da bulunduğu 29 ülke tarafından sunulan Filipinler'deki insan hakları ihlallerine ilişkin tasarı görüşülmüştü.

İzlanda'nın girişimiyle hazırlanan tasarıda, Filipinler'de devletin uyuşturucuyla mücadelesinde "yargısız cinayetler" ve "ortadan kaybolmalara" yönelik iddiaların tarafsız ve bağımsız olarak soruşturulması, sorumluların tespit edilerek uluslararası normlara göre yargılanması çağrısında bulunulmuştu.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ DUTERTE HÜKÜMETİNİ SUÇLUYOR

Uluslararası Af Örgütü, Filipinler'de devletin uyuşturucuyla mücadeledeki insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suç işlediği iddialarına ilişkin BM'ye soruşturma başlatması çağrısında bulunmuştu.

Filipinler'de 30 Haziran 2016'da göreve gelen Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.

Hükümet verileri, 1 Temmuz 2016 ile 1 Ekim 2018 arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında, güvenlik birimlerinin 113 bin 570 operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda 4 bin 999 şüphelinin öldürüldüğünü, 80'den fazla güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ortaya koymuştu.

Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini vurgulamıştı. Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek, hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

(AA)

Fatih'te dükkanının önüne park ettirmeyen kuaförü vurdu
ABD Temsilciler Meclisinden İran'a askeri müdahale düzenlemesi
Pentagon'dan Türkiye'ye S-400 açıklaması: F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Seda Sayan: Şeyma Subaşı hapse girebilir! Kitabı acilen toplatılmalı...
BM'den Esed rejimine 'İdlib' kınaması
Türkiye'ye gelen S-400'ler hakkında uzmanlardan çok çarpıcı analiz
Bakanlık paylaştı... İşte S-400'lerin teslimatından ilk görüntüler
Fernando resmen İspanya'da! İşte Galatasaray'ın alacağı ücret
Ordu Belediye Başkanı Güler'den 'S-400' iddialarına esprili yanıt
S-400 Türkiye'ye geldi! Amerikan haber ajansı tehdit etti
Yıldırım binaya böyle isabet etti... İşte o dehşet anları!
S-400'leri getiren AN-124 ve Ilyushin 72 uçaklarının özellikleri neler?
FETÖ'cü Emre Uslu'ya önemli hatırlatma: Geldi oturabilirsin
Kuzey Irak Pençe'leniyor: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Babacan, Davutoğlu ve Yeni Parti!
Çok konuşulan LGS Şampiyonları KARTAL AİHL’yi tercih ettiler
Bakanlık açıkladı... Ve S-400'ler Türkiye'de
Rus ajansı açıkladı: 120'den fazla füze denizden gelecek
Son dakika... Adnan Oktar davasında flaş gelişme!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ