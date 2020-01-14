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14 Ocak 2020 Salı 08:33:21 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 08:35:11

Düşürülen Ukrayna uçağında karanlık 10 saniye

İran-ABD arasındaki gerilim Ukrayna uçağının İran tarafından düşürülmesi ile yeni bir boyut kazandı.

Kasım Süleymani suikastı sonrası Irak’taki ABD üslerini vuran İran’ın dört saat sonra Tahran’dan kalkan uçağı, ABD tarafından atılan bir seyir füzesi sandıkları için vurmasının ardındaki sır perdesi aralanıyor. NY Times ekibi tarafından İran Sivil Havacılık Örgütü tarafından hazırlanan kaza raporu hem de uçağın vurulma ve düşme anını içeren video görüntüleri uzman bir ekibe incelettirildi. Uçuş esnasında uçağın seyrini paylaşan transponderın 10 saniye süreyle devre dışı kaldığı belirlendi. Araştırmaya göre; Ukrayna uçağı, 8 Ocak sabahı Tahran’dan yerel saatle 06.12’de (02.42 UTC) ayrıldı ve üç dakika boyunca kuzeybatı yönünde uçtuktan sonra 8 bin fit yüksekliğe ulaştı. Bu süre içinde Transponder sinyalinde 10 saniyelik bir kesinti yaşandı. Yerel saat ile son olarak sinyal 06:14: 57’de görüldü (02:44:57 UTC). Bunu takip eden 30 saniye içinde uçağa bir füze isabet etti. Uçak havada kaldı ancak sinyaller kayıt altına alınamadı. Son olarak 06.18’de (02.48 UTC) düştü. Yine bir güvenlik kamerası tam bu anları görüntüledi.

HATLARDA PROBLEM

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emîr Ali Hacızade ise daha sonra yaptığı açıklamada, tüm sorumluluğu üstlendiklerini söylemişti Hacızade  Tahran’ın batı kesimlerine konuşlandırılan hava savunma sistemlerinin olaya sebebiyet verdiğini ifade etmiş, “Hava savunma sistemlerimiz Ukrayna uçağını seyir füzesi olarak algıladı. Olay sırasında iletişim hatlarında problem yaşandı ve operatör, füze fırlatma izni alamadı. Hedefi vurmak ya da vurmamak için 10 saniye içinde karar alması gerekiyordu. Nihayetinde bu kötü kararı verdi ve uçak vuruldu” demişti

ELEKTRONİK MÜDAHALE!

ABD’li, Kanadalı ve İngiliz yetkililer Perşembe günü yaptığı açıklamada, yanarak düşen Boeing 737’yi “büyük ihtimalle” İran’ın bir tehdit olarak tanımlamış olabileceğini iddia etmişti. ABD’li yetkililer, NATO tarafından SA-15 olarak bilinen Rus Tor sistemi tarafından ateşlendiğine inanılan İranlı bir füzeye işaret eden istihbaratları olduğunu doğrulamış, bölgedeki uyduların ve diğer sensörlerin varlığının yanı sıra iletişim müdahaleleri ve diğer benzer istihbarat ihtimallerini da kabul  etmişti.

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