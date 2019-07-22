Düşes'in çoban kardeşi

'ŞÖHRET BENİ BOĞDU'

Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın erkek kardeşi James Middleton’ın gözlerden uzak yaşamı, dünya basınının gündemine oturdu. 23’ündeyken, kız kardeşinin tahtın varisi Prens William’la evlenmesiyle, kazandığı şöhretin hayatını biraz zorlaştırdığını söyleyen 32 yaşındaki Middelton, “Geleceğime yön vermek için izole bir yaşantıyı seçtim. Hayvanlarımla yaşadığım köy hayatını seviyorum ve bunu değiştirmeyi de düşünmüyorum” şeklinde konuştu.