Düşes oldu, vatandaş olamadı

OY KULLANAMAYACAK

İngiltere Kraliyeti'nin 6 numaralı varisi Prens Harry'yle 2017 yılında dünyaevine giren Hollywood oyuncusu Meghan Markle, evlendikten sonra Kraliçe tarafından verilen 'Düşes' unvanını almıştı. Geçtiğimiz mayısta da oğlunu kucağına alan Markle’ın, hala İngiltere vatandaşı olamadığı ortaya çıktı. Kraliyet Ailesi mensubu olmasına rağmen 2 yıl önce vatandaşlık için başvuruda bulunduğu ve hala beklediği öğrenildi. Gelecek genel seçimlerde oy kullanamayacak olan Markle'ın bu durumu olağan karşıladığı belirtildi.