Dünyayı tehdit eden Koronavirüs'ünün kaynağı bulundu! İşte o resmi açıklama
Yüzden fazla kişinin ölümüne neden olan ve Çin Wuhan'da başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün kaynağı ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, büyük tehdit oluşturan koronavirüsünün Wuhan'daki yılan, fare, kunduz, tilki, kurt yavruları ve tavus kuşlarının kesildiği vahşi hayvan eti pazarından başladığını belirledi.
Ölümcül koronavirüs salgınının kaynağı hakkında resmi açıklama yapıldı. Çin Wuhan'da başlayıp 106 kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Wuhan'daki yılan, fare, kunduz, tilki, kurt yavruları ve tavus kuşlarının kesildiği vahşi hayvan eti pazarından başladığı açıklandı.
İngiliz gazete Daily Mai'de yer alan habere göre; Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, salgının kaynağını doğruladı. Virüse, vahşi hayvan eti satan marketteki yılan, kurt yavruları, tilki, sıçan ve tavus kuşu eti ticareti yapan tezgahların ev sahipliği yaptığı açıklandı.
Salgın şu ana kadar 106 kişiyi öldürdü, koronavirüsten etkilendiği düşünülen şüpheli hasta sayısı 6 bin 973 oldu.
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