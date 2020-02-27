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27 Şubat 2020 Perşembe 08:46:52 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 08:49:56

Dünyayı korkutan Koronavirüs açıklaması: Sebebi bilinmiyor

Çin’in Guangdong eyaletinde yeni tip koronavirüse (coronavirus) (Kovid-19) yakalanıp iyileşince taburcu edilen kişilerin bir kısmında yeniden koronavirüse rastlandı. Hastalığa yakalandıktan sonra taburcu edilen hastaların yüzde 14’ünde tekrar koronavirüs saptandı

Çin’in Guangdong eyaletinde yeni tip koronavirüse (coronavirus) (Kovid-19) yakalanıp iyileşince taburcu edilen kişilerin bir kısmında yeniden virüse rastlandı. Caixin gazetesinin haberine göre, Guangdong eyaletinde Kovid-19’a yakalandıktan sonra taburcu edilen hastaların yüzde 14’ünde tekrar koronavirüs saptandı.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Guangdong Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Yardımcı Direktörü Song Tie söz konusu kişilerde yapılan testlerin pozitif çıkmasının bu kişilerin virüs taşıyor olabileceğini gösterdiğini, bu kişilerin neden ve nasıl tekrar virüse yakalandıklarının bilinmediğini kaydetti.

Diğer yandan Ulusal Sağlık Komisyonundan daha önce yapılan bir açıklamada, göre Kovid-19’dan iyileşen kişilere sağlıklarına dikkat etmeleri, ev dışındaki faaliyetlerini azaltmaları ve taburcu edilmelerini takiben ilerleyen haftalarla tekrar Kovid-19 testi yaptırmaları tavsiye edilmişti.

Kovid-19'un ülkedeki merkez üssü Hubey eyaletinden sonra en çok vakanın görüldüğü Guangdong eyaletinde ise bugüne kadar bin 347 kişi koronavirüse yakalanırken, bunlardan 844'ü taburcu oldu. Eyalette 8 kişi hayatını kaybetti.

İYİLEŞENLERİN TEKRAR HASTALANABİLECEĞİ UYARISI YAPILMIŞTI

Çin-Japon Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanları Grubu Başkanı Can Çingyüen 31 Ocak’ta yaptığı açıklamada virüse yakalandıktan sonra iyileşen kişilerin vücutlarının antikor geliştirdiğini belirtmiş ancak bu kişilerin tekrar hastalanmamak için dikkatli olmaları gerektiğini ifade etmişti.

Can, "Antikorlar, uzun süre hayatta kalmaz. Bu yüzden iyileşmiş hastaların tekrar enfeksiyon kapabileceklerine dair hala risk var. Onlar kendilerini korumaya devam etmeli" ifadesini kullanmıştı.

KORONAVİRÜSE KARŞI REMDESIVIR DENENİYOR

Çin'de bu ay başında Kovid-19'e karşı bir Amerikan biyoteknoloji şirketinin geliştirdiği ve koronavirüs ailesinden SARS ve MERS'e karşı etkili olan remdesivir ilacının deneneceğini açıklamıştı.

Halihazırda Vuhan'daki bazı hastanelerde klinik deneylere tabi tutulan remdesivirin nisan sonuna doğru kesin sonuçlarının ortaya çıkması bekleniyor. Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2717'ye ulaşmış, virüse yakalanan kişilerin sayısı ise 78 bini aşmıştı. Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

JOHN HOPKINS ÜNİVERSİTESİ AÇIKLADI: İYİLEŞENLERİN SAYISI GÖRÜLEN YENİ VAKALARDAN FAZLA

John Hopkins Üniversitesi kaynaklı bilgiye göre; koronavirüs iyileşmeleri teşhis konulan yeni vakalardan daha fazla. 

Yeni koronavirüs teşhisleri ve günlük teşhis edilen koronavirüs vakaları değerlendirildiğinde ortaya şu tablo çıkıyor: 

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ACİL DURUM İLAN ETMİŞTİ 

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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