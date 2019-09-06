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06 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 01:47:54

Dünyanın verisi korsanların elinde

Sosyal medya devi Facebook’un, kullanıcı bilgilerini şifreyle korumaması yüzünden, dünya çapında 419 milyon kişinin telefon numarası korsanların eline geçti.

SUNUCULAR BAŞKASINA AİT

2 milyarın üstünde kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook’un adı, birkez daha skandala karıştı. Facebook sunucularındaki güvenlik açığı nedeniyle başta Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam ve İngiltere’de olmak üzere milyonlarca kişinin telefon bilgileri internete sızdı. Bu bilgiler arasında telefon numaraları, kullanıcı ID’leri ve isimler yer alıyor. Facebook’un bu bilgileri, kendisinin olmayan sunucularda, şifrelemeden kayıt altında tuttuğu ortaya çıktı. 

Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılmasıyla ilgili geçtiğimiz yıl ABD Senatosu’nda ifade vermişti. 

ÜNLÜLER DE ETKİLENDİ

Bazı ünlülerin hesaplarının da bu sızıntıdan etkilendiği belirtiliyor. Güvenlik açığı nedeniyle milyonlarca kişi, telefon dolandırıcılığına veya bu bilgileri kötü niyetle kullanmak isteyenlere karşı korunmasız hale geldi. Olayla ilgili açıklama yapan Facebook Sözcüsü Jay Nancarrow, kullanıcıların telefon numaralarına erişimin kesilmesinden önce, verilerin temizlendiğini öne sürdü. Sürekli veri sızıntısı yaşayan Facebook’un kurucusu ve CEO’su Zuckerberg, geçtiğimiz yıl ABD Senatosu’nda ifade vermişti. 

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