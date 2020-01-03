Dünyanın merak ettiği sorunun yanıtını Barış Adıbelli verdi! İran, ABD'ye nasıl cevap verecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin öldürüldüğünü açıkladı. Bölgeden gelen sıcak gelişmeleri değerlendiren Batı Asya Uzmanı Barış Adıbelli, "ABD kendisini büyük bir maceranın içerisine attı. Bölgedeki ülkelerin geleceği ve güvenliğini bir kalemde sildi." dedi.



İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis’in Irak’ın başkenti Bağdat’ta hava alanına düzenlenen füze saldırısında öldürülmesi, dünyada büyük bir şok etkisi yarattı. Peki, bölgeyi ne bekliyor? İran, ABD’nin saldırısına nasıl cevap verecek?

“YENİ BİR DÜZEN KURULACAK”

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Batı Asya Uzmanı Barış Adıbelli, ABD’nin hamlesinden sonra Orta Doğu’da yeni bir düzen kurulacağını belirtti. Adıbelli, “İran ile ABD’nin masaya oturabileceğini konuşuyorduk. İran artık masadan uzaklaştı. Masadan uzaklaşan İran sahaya farklı dönecek. İran bölgede kaos yaratacak adımlar atabilir.” ifadelerini kullandı.

“ABD İLERLEYEN SAATLERDE ADIM ATABİLİR”

Orta Doğu bölgesinde meydan okunma yaşandığını belirten Barış Adıbelli, “ABD’nin bölgeye yakın zamanda yaptığı en büyük saldırı ya da hamle diyebiliriz. Orta Doğu bölgesinde büyük bir meydan okuma oldu. ABD, Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak ilan etmişti. İlerleyen saatlerde muhtemelen bu işi terörle mücadele bağlamında farklı zemine oturtacaklar.” şeklinde konuştu.

“İRAN, BAZI SİYASİ VE ASKERİ LİDERLERE SUİKAST DÜZENLEYEBİLİR”

İran’ın Orta Doğu’da yaşanan krizi yoğunlaştırabileceğine dikkat çeken Adıbelli, şunları kaydetti:

“İran bölgede ABD’ye destek veren ülkelerde birtakım eylemler yapabilir. Bu konuda İran’dan gelen açıklamalar vardı. Örneğin; Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinde önde gelen siyasi ve askeri liderlere suikast düzenleyebilir. ABD’nin diplomatik kadrolarına saldırı yapabilir. İran’ın krizi yoğunlaştıracak stratejileri var.”

“SENATÖRLER TRUMP’A KARŞI ÇIKIYOR”

Trump’ın bölgeye yaptığı hamlenin arkasında ABD’deki 2020 seçimleri olduğunu sözlerine ekleyen Barış Adıbelli, şöyle konuştu:

“Trump azil sürecini farklı kulvara çekmek ve 2020 seçimlerinde elini daha da güçlendirmek istedi. Trump’a karşı çıkan senatörler var. Özellikle Demokratlar arasında Trump’ın adım atmasını engelleyecek, ABD’yi büyük bir macera ve krize sürükleyecek adımlarına karşı yasa tasarısı tartışmaları başlamış durumda.”



Kaynak: Aksam.com.tr