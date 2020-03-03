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03 Mart 2020 Salı 17:42:39 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 17:51:15

Dünyanın her yerinden Mehmetçik'e destek

İDDEF’in bünyesinde eğitim alan öğrenciler ve görevli hocalar İdlib'de şehit olan Mehmetçikler için ve Bahar Kalkanı Harekatı’nın başarılı olabilmesi için dua etti.

İDDEF’in medreselerinde eğitim alan öğrenciler, görevli hocalar İdlib'de şehit olan Mehmetçiklere ve Bahar Kalkanı Harekatı’nın başarılı olabilmesi için dua etti.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu’nun (İDDEF) medreselerinde, Suriye’nin İdlib şehrinde şehit düşen Türk askerleri için hatim ve dualar okundu. Gine'nin başkenti Konakri'deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi içerisinde bulunan 2. Abdülhamid Camii’nden “amin” sesleri yükseldi. Öğrenciler aynı zamanda İdlib şehitleri için hatim indirdi ve dua okudu.

Somali, Etiyopya, Fildişi Sahili, Kenya ve Benin gibi ülkelerdeki medreselerde de kağıtlara “Dualarımız Türkiye’yle” diye yazan talebeler, şehit Mehmetçikler için Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. Öğrenciler, Türkiye’nin İdlib’te yaşanan insanlık dramını sona erdirerek, güvenlik ve huzur sağlamak için başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferi için dua etti.

Bahar Kalkanı Harekatı’nda devletimizin yanındayız

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Mehmetçiğimize yapılan menfur saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nda devletimizin yanındayız. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı’nda olduğu gibi terör unsurlarının temizlenmesi, huzur ve güvenliğin sağlanması, Suriyeli mazlum kardeşlerimizin bombardımandan kurtarılması için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nın muvaffakiyetle sonuçlanması için dünyanın dört bir yanındaki medreselerimizde Fetih Suresi okuyarak, dua ediyoruz. Rabbimizden Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyoruz. Allah Mehmetçiğimizin yâr ve yardımcısı olsun. Allah askerimizi korusun” denildi.

İHA

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