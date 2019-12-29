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29 Aralık 2019 Pazar 14:48:19 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 15:27:39

Dünyanın en yaşlı gergedanı Fausta hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı gergedanı olduğu kabul edilen Fausta 57 yaşında yaşamını yitirdi. Vahşi doğada gergedanlar, 37 ila 43 yıl arasında yaşıyor.

İlk kez 1965 yılında 3 yaşındayken Tanzanya'da Ngorongoro kraterinde görülen siyah gergedan Fausta 57 yaşında yaşamını yitirdi. 

Ngorongoro Doğal Hayatı Koruma İdaresinden Freddy Manongi, 54 yıldan uzun süre kraterin bulunduğu bölgede serbestçe dolaşan Fausta'nın sağlık sorunları nedeniyle son birkaç yılını barınakta özel bakım görerek geçirdiğini söyledi. 

Manongi, kayıtların, 27 Aralık'ta ölen Fausta'nın dünyada en uzun yaşayan gergedan olduğunu gösterdiğini ifade etti. 

Fausta'nın uzun yaşamasına, hiç yavrulamamasının etkisi olduğu düşünülüyor.  

Gergedanların vahşi doğada 37 ila 43 yıl yaşadığı belirtiliyor. 

AA

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